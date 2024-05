Herrmann nennt AfD-Urteil richtungsweisend für starke Demokratie

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat das Urteil zur Beobachtung der AfD als "rechtsextremistischen Verdachtsfall" als starkes Zeichen einer wehrhaften Demokratie bezeichnet. Die Entscheidung sei richtungsweisend und bestätige, dass die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern die extremistischen Strömungen innerhalb der AfD zu Recht genau im Blick haben, sagte Herrmann der dpa. Nun gelte es, weiteres Material zu sammeln und zu prüfen, ob auf der Grundlage dieser Entscheidung und der aktuellen Entwicklung die Gesamtpartei der AfD mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch einzustufen sei, so der CSU-Politiker. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster hat am Vormittag entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hatte. Damit darf der Verfassungsschutz auch weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der Partei einsetzen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

