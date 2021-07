Herrmann lobt Ablauf der EM-Spiele in München

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die vier Europameisterschaftsspiele in der Münchner Arena sind nach Ansicht von Innenminister Herrmann gut verlaufen. Sowohl im Stadion als auch den Straßen hätten sich die Fußball-Fans sehr diszipliniert verhalten. Außerdem habe das Sicherheitskonzept aller Einsatz-und Rettungskräfte sehr gut funktioniert. Nach Herrmanns Worten zählte die Münchner Polizei während der vier Spiele 76 Straftaten. Unzufrieden zeigte sich der Minister, dass die Corona-Maßnahmen, wie Abstand halten und Maske tragen, von vielen Gästen im Stadion nicht eingehalten wurden. Selbst einige UEFA-Verantwortliche hätten sich nicht daran gehalten. Herrmann kündigte eine genaue Analyse an. Es gehe auch darum, unter welchen Bedingungen die kommende Bundesliga-Saison stattfinden könne. Herrmann sprach in diesem Zusammenhang von einer "gewissen Zahl an Zuschauern". Volle Stadien werde es aber sicher nicht geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 22:00 Uhr