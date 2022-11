Herrmann lehnt Änderungen am Staatsbürgerrecht ab

Nachrichtenarchiv - 28.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Vorhaben der Ampelkoalition, künftig Einbürgerungen zu erleichtern, stößt bei der Opposition auf heftige Kritik. Jetzt hat der bayerische Innenminister Herrmann klar gemacht, dass an den bisherigen Regeln nichts geändert werden sollte. Im Deutschlandfunk sagte er heute früh, speziell die Jahresvorgaben sollten beibehalten werden, wonach die deutsche Staatsbürgerschaft in der Regel frühestens nach acht Jahren Aufenthalt in Deutschland erworben werden kann. Herrmann verwies darauf, dass es schon jetzt Sonderbestimmungen gebe, nach denen eine Einbürgerung schon nach sechs Jahren möglich ist. Kritik kommt auch von FDP-Generalsekretär Djir-Sarai. Für ihn kommt der entsprechende Gesetzentwurf von Innenministerin Faeser zu früh. Zwar sei eine Reform des Staatsbürgerrechts innerhalb der Ampel vereinbart worden, wichtiger seien zuvor aber andere Aspekte in der Migrationspolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2022 10:00 Uhr