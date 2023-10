Herrmann kritisiert Umgang der AfD mit Vorfall in Ingolstadt

Berlin: Der AfD-Vorsitzende Chrupalla hat nach Angaben der Bundesgeschäftsstelle der Partei die Klinik in Ingolstadt verlassen. Dort war Chrupalla seit gestern behandelt worden. Die AfD spricht in einer Presse-Erklärung von einer - wörtlich - "diagnostizierten Stichverletzung" und von einem "tätlichen Angriff" auf Chrupalla bei einer Wahlkampfveranstaltung. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten am Nachmittag von einer Rötung am Oberarm gesprochen. Außerdem gebe es bisher keine Hinweise darauf, dass Chrupalla angegriffen worden wäre. Es werde aber gegen Unbekannt ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 21:00 Uhr