Herrmann hält neue Debatte über Grenzkontrollen für möglich

Irland kehrt als erstes EU-Land zu drastischen Anti-Corona-Maßnahmen zurück

Dublin: Irland kehrt als erstes EU-Land in den Corona-Lockdown zurück. Ministerpräsident Martin kündigte am Abend eine landesweite Ausgangssperre für die Bevölkerung an. "Jeder im Land wird gebeten, zu Hause zu bleiben", sagte Martin in einer nationalen Fernsehansprache. Menschen dürfen sich ab morgen, Mittwoch, und für die kommenden sechs Wochen nur noch in einem Umkreis von fünf Kilometern von ihrer Wohnung bewegen; davon gibt es nur wenige Ausnahmen, etwa den Weg zur Arbeit. Viele Geschäfte schließen, Restaurants und Bars bieten nur noch Außer-Haus-Service an. Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sollen aber offen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 00:00 Uhr