Herrmann gibt Impfquote bei der Polizei mit 95 Prozent an

München: Innenminister Herrmann hat neue Zahlen zur Impfquote bei der bayerischen Polizei genannt. Im BR Fernsehen sagte Herrmann, die Quote unter den bayerischen Polizistinnen und Polizisten liege inzwischen bei 95 Prozent. Anfang Dezember waren es noch rund 80 Prozent gewesen, was zu Kritik geführt hatte. Bezüglich einer allgemeinen Corona-Impfpflicht äußerte sich Herrmann zurückhaltend. Er sei überzeugt davon, dass eine Impfquote von 85 Prozent bei den Menschen über 12 Jahren auch durch weitere Werbemaßnahmen noch erreicht werden könne und dann ausreichend Schutz gewährleistet sei. Der bayerische Innenminister bedauerte das - so wörtlich - "Auseinanderreißen in Teilen der Gesellschaft“ auf Grund unterschiedlicher Meinungen über die Corona-Impfung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.02.2022 16:00 Uhr