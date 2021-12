Herrmann fordert strikte Kontrollen bei Querdenker-Versammlungsanmeldungen

Nachrichtenarchiv - 23.12.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Innenminister Herrmann hat die Behörden in den Landkreisen aufgefordert, Versammlungen aus der sogenannten Querdenker-Szene genau zu prüfen. Herrmann verwies auf die Vorfälle in München gestern Abend: Dort hatten die Veranstalter eine verkleinert genehmigte Kundgebung auf der Theresienwiese abgesagt. Stattdessen gab es diverse nicht genehmigte Versammlungen in der Innenstadt. Herrmann erklärte dazu, es gebe klare Regeln, an die sich die Gegner der Corona-Maßnahmen halten müssten. Die Kommunen müssten es nicht dulden, wenn sich die Querdenker-Bewegung mit sogenannten Spaziergängen den Regelungen des Versammlungsrechts entziehe. Herrmann sagte, die Teilnehmer müssten mit empfindlichen Geldbußen rechnen. Außerdem soll die Polizeipräsenz deutlich erhöht werden.

