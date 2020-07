Herrmann fordert schnelle Überarbeitung des Bußgeldkatalogs

Lauterbach kritisiert bayerische Corona-Tests

München: Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach hält die geplanten Corona-Tests für alle in Bayern nur bedingt für richtig. Im Interview der Woche auf B5 aktuell bezeichnete er die Pläne der Staatsregierung wörtlich als "halbsinnvoll". Selbst bei einem sehr gut funktionierenden Test seien immer sogenannte "Falsch-Positive" dabei. Daher solle man gezielter Menschen testen, die in der Pflege oder der Erziehung arbeiteten, diese dafür öfter. Außerdem forderte Lauterbach eine deutschlandweite Teststrategie statt eines Starts in jedem einzelnen Bundesland. Der SPD-Politiker trat außerdem dem Vorwurf entgegen, dass derzeit die Wissenschaft die Politik bestimme. Das sei abwegig. In der Wissenschaft gehe es darum, was wahr sei und was unwahr. In der Politik gehe es darum, was falsch und was richtig sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 08:00 Uhr