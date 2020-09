Herrmann fordert Konsequenzen für Superspreaderin von Garmisch-Partenkirchen

Glauber ruft Bauern zur Schweinepest-Früherkennung auf

München: Bayerns Umweltminister Glauber hat die Bauern im Freistaat aufgefordert, an einem Programm zur Früherkennung der Afrikanischen Schweinepest teilzunehmen. Handelsbeschränkungen in Deutschland und der Europäischen Union müssten verhindert werden, sagte Glauber. Die Maßnahme könne helfen, Existenzen zu sichern. Die Teilnahme an dem Projekt kann bei den zuständigen Veterinärämtern beantragt werden. Am Donnerstag wurde der erste Fall der Afriaknischen Schweinegrippe bei einem Wildschein in Brandenburg bestätigt. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, bei Wild- und Hausschweinen verläuft die Erkrankung dagegen tödlich. China verhängte bereits ein Importstopp für Schweinefleisch aus Deutschland.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 15:00 Uhr