Herrmann fordert Haftstrafen für Angreifer in der Silvesternacht

Berlin: Bayerns Innenminister Herrmann hat sich nach den Angriffen in der Silvesternacht auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr für harte Strafen ausgesprochen. Entscheidend sei, dass die Beteiligten tatsächlich vor Gericht gestellt würden und dann - so Herrmann wörtlich - "in den Knast" kämen. Ein generelles Böllerverbot sieht er kritisch. Der CSU-Politiker sagte im BR, er glaube nicht, dass solche Angriffe damit verhindert werden könnten. Bei anderen Gelegenheiten würden Einsatzkräfte auch etwa mit Messern, Fäusten oder Baseballschlägern attackiert. Auch in Bayern hat es laut Herrmann an Silvester Attacken auf Rettungskräfte und Polizisten gegeben, aber nicht so "krass" wie in Berlin, so der Innenminister. Der innenpolitische Sprecher der FDP, Kuhle, sagte im Deutschlandfunk, es handele sich nicht um ein silvesterspezifisches Phänomen. In den letzten Jahren habe die Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften stark zugenommen. Kuhle fordert schnelle Strafverfahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 08:00 Uhr