Herrmann erhebt im Fall Chrupalla schwere Vorwürfe gegen AfD

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat scharfe Kritik am Umgang der AfD mit dem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt geübt. Herrmann nannte es wörtlich "infam und hinterfotzig", wie die AfD im Landtagswahlkampf versuche, aus den Vorfällen bei ihrer eigenen Klientel Kapital zu schlagen. Der CSU-Politiker rief dazu auf, die Ermittlungen im Fall Chrupalla abzuwarten. Der AfD-Chef hatte gestern einen Wahlkampfauftritt kurzfristig absagen lassen. Die Partei spricht nach wie vor von einem tätlichen Angriff auf Chrupalla. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Unbekannt. Sie betonen aber, es gebe derzeit keinen Hinweis darauf, dass der AfD-Vorsitzende tätlich angegriffen worden sei. Chrupalla hat das Krankenhaus inzwischen verlassen. Seine Wahlkampftermine in Bayern sagte er ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 23:00 Uhr