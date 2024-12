Herrmann dankt zu Weihnachten Polizisten in Bayern

Erlangen: Bayerns Innenminister Herrmann hat den Polizisten im Freistaat für ihren Dienst im ablaufendem Jahr gedankt. Bei einem Besuch der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt richtete er seinen Dank auch an die Menschen bei der Feuerwehr und anderen Rettungsdiensten. Gerade an Tagen wie Heiligabend sei das nicht selbstverständlich, so Herrmann. Er äußerte Verständnis für die Belastung der Einsatzkräfte und ihrer Familien. Der Dienststellenleiter der Inspektion, Wild, bezeichnete 2024 als sehr anspruchsvoll. Bereits zu Jahresbeginn habe die Polizei die zahlreichen Bauernproteste begleitet. Danach hätten die Cannabislegalisierung und das Hochwasser im Juni die Beamten stark gefordert. Außerdem wurde die Fußball-Europameisterschaft mit vielen Public Viewings von der Polizeit begleitet.

