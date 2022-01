Herrmann: Corona-Protestierer nicht alle in einen Topf werfen

Nachrichtenarchiv - 28.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Joachim Herrmann, hat einen differenzierten Blick auf die Teilnehmer von Protesten gegen die Corona-Politik gefordert. In einem Interview sagte der bayerische Ressortchef, solange jemand nur gegen Einschränkungen oder gegen ein Übermaß an Bürokratie und staatlichen Regularien protestiere, sei das absolut zulässig. Diese Menschen seien nicht automatisch Extremisten oder Verfassungsfeinde. Dennoch gebe es auch Rechtsextremisten unter den Teilnehmern. Dies sei aber von Bundesland zu Bundesland verschieden, sagte Herrmann vor dem Treffen mit seinen Kollegen aus Bund und Ländern heute. In Bayern schätze er den Anteil deutlich geringer ein als etwa in Sachsen und Thüringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2022 11:00 Uhr