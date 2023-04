Herrmann bezeichnet neue Erkenntnisse zu Wunsiedel als schrecklich

Meldungsarchiv - 28.04.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wunsiedel: Bayerns Innenminister Herrmann hat die neuen Ermittlungsergebnisse im Fall eines getöteten Mädchens in einem Kinder- und Jugendheim als "schrecklich" bezeichnet. Er bezog sich darauf, dass die Zehnjährige doch Opfer eines Sexualdelikts gewesen sein soll. Heute gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass es einen weiteren Verdächtigen gibt, der in Untersuchungshaft genommen wurde. Der 25-Jährige stammt aus Wunsiedel, soll aber kein Mitarbeiter des Heims gewesen sein. Der Tatverdacht gegen einen elf Jahre alten Jungen, der in der Einrichtung gelebt hat, besteht weiter. Innenminister Herrmann lobte ausdrücklich die sorgfältigen Untersuchungen der örtlichen Polizei und des Landeskriminalamts.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2023 17:00 Uhr