Herrmann bezeichnet Münchner Attentäter als untypisch

Bayerns Innenminister erwägt Zensur im Internet nach Attentat in München: Es sei eine Überlegung, wie rechtliche Möglichkeiten ausgebaut werden könnten, um extremistische, gewaltverherrlichende oder dazu aufrufende Inhalte zu sperren oder zu löschen, so Herrmann zur Zeitung "Welt". Zum Täter der Todesfahrt in München sagte er, dieser sei vorab nicht auffällig gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 08:15 Uhr