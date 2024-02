Herrmann: Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt zuerst in vier Gemeinden

Wien: Bayern ist mit den Vorbereitungen für die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge bereits sehr weit. Das erklärte Innenminister Herrmann nach einem Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Karner in Wien. Derzeit laufe das Vergabeverfahren, so Herrmann. Ende März soll die Karte dann in vier Kommunen im Pilotprojekt im Einsatz sein. Nach Herrmanns Worten will die österreichische Bundesregierung nun ebenfalls eine solche Karte einführen. Mit dieser könne man verhindern, dass Gelder ins Ausland überwiesen und dort möglicherweise in weitere Schleusungen investiert werden, so Herrmann. Seinen Angaben zufolge nahmen Polizisten in Bayern und Österreich 2022 rund 2500 Schleuser fest.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2024 19:00 Uhr