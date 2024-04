Herrmann beklagt wachsenden Antisemitismus und Extremismus

München: Bayerns Innenminister Herrmann beklagt eine deutliche Zunahme von Antisemitismus in Bayern. Zudem warnt er vor anhaltenden Gefahren für die Demokratie durch Extremisten. Bei der Vorstellung des bayerischen Verfassungsschutzberichtes sagte der CSU-Politiker, auch im vergangenen Jahr hätten extremistische Akteure jeglicher Couleur verstärkt versucht, Spaltungstendenzen in der Gesellschaft her­beizureden oder politische Diskurse mit extremistischen Positionen zu infil­trie­ren. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober beobachtet der Verfassungsschutz einen wachsenden Antisemitismus in allen extremistischen Szenen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2024 18:45 Uhr