Herrmann befürchtet Radikalisierung der Corona-Demos

Erlangen: Bayerns Innenminister Herrmann befürchtet, dass sich Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen weiter radikalisieren. Dem BR sagte er, dass sich immer mehr Vertreter radikaler Gruppierungen unter die Protestierenden mischten. Beispielhaft nannte er Reichsbürger, NPD-Mitglieder oder Mitglieder des Dritten Wegs, einer rechtsextremen Kleinpartei. Herrmann verwies außerdem darauf, dass die Demonstrierenden gewaltbereiter würden. Auch Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat sich besorgt geäußert. Im Interview mit dem "Spiegel" warnte er vor einer Zerstörung von Vertrauen in staatliche Institutionen. Am Wochenende hatten Corona-Kritiker in mehreren deutschen Städten demonstriert. Teils war es zu Gewaltausbrüchen gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 16:00 Uhr