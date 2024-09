Herrmann appelliert zum Schulstart an Autofahrer

München: Morgen beginnt in Bayern wieder die Schule. Bayerns Innenminister Herrmann appelliert deshalb an alle Verkehrsteilnehmer, besonders auf Erstklässler Rücksicht zu nehmen. Schulkinder würden leicht übersehen, seien im Straßenverkehr noch unerfahren und schätzten Gefahren häufig falsch ein. Die Polizei werde in den kommenden Wochen verstärkt entlang von Schulwegen Streife fahren und darauf achten, dass Tempolimits eingehalten werden und die Kinder angeschnallt sind, kündigte Herrmann an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 21:00 Uhr