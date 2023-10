Herrmann: AfD will aus Vorfall mit Chrupalla Kapital schlagen

München: Nach dem Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Parteichef Chrupalla in Ingolstadt hat der bayerische Innenminister Herrmann der AfD schwere Vorwürfe gemacht. Es sei erschreckend, so der CSU-Politiker wörtlich "wie infam und hinterfotzig" die AfD im Landtagswahlkampf versuche, aus den Vorfällen Kapital zu schlagen. Es gebe keinerlei Erkenntnisse, dass Chrupalla angegangen oder angegriffen wurde, so Herrmann.

