Herrenchiemsee: Merkel und Söder betonen Gemeinsamkeiten

Nachrichtenarchiv - 14.07.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Herrenchiemsee: Bundeskanzlerin Merkel hat mit Ministerpräsident Söder und dem bayerischen Kabinett über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die Corona-Krise beraten. Im Anschluss an die Sitzung auf Schloss Herrenchiemsee sagte Söder, Deutschland sei bis jetzt besser durch die Pandemie gekommen als andere Länder. Das spiele auch für die Ratspräsidentschaft eine große Rolle. Laut Söder können die Antworten aber nicht im Rückzug in die nationale Nische liegen, sondern in einer Zusammenarbeit auch auf europäischer Ebene. Söder stellte sich klar hinter die Pläne für einen milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich in der gleichen Richtung und sagte, ein rein nationales Handeln könne nicht die Lösung der anstehenden Probleme sein - von den Kommunen bis hin zur EU müssten alle zusammenarbeiten. Für die bayerische Unterstützung bei der Ratspräsidentschaft dankte sie Söder ausdrücklich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2020 15:00 Uhr