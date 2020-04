Hermann zieht positive Bilanz für die Corona-Maßnahmen an Ostern

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Innenminister Herrmann hat nach den Osterfeiertagen mit Corona-Maßnahmen eine positive Bilanz gezogen. 10.000 Verstöße seien bei 13 Millionen Einwohnern im Freistaat nicht so viel, sagte er im BR-Interview. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung habe sich klar an die Vorschriften gehalten, dafür sei er dankbar. Aber es habe sich auch gezeigt, dass die rund 90.000 Kontrollen notwendig gewesen seien. Voraussetzung für eine Lockerung der Maßnahmen ist nach Ansicht von Herrmann, dass die Menschen die Abstands- und Hygieneregeln auch künftig und von sich aus einhalten. Bund und Länder strebten für die Zukunft ein möglichst gemeinsames Vorgehen an. Er betonte aber auch, dass Länder wie Bayern und Baden-Württemberg noch immer eine deutlich stärkere Infektionsbelastung haben. Zu den bayerischen Vorstellungen wollte er sich vor den Bund-Länder-Beratungen morgen nicht öffentlich äußern. Als Sportminister versprach Herrmann, sich dafür einzusetzen, dass die vielen kleinen Vereine nicht pleite gehen. Bundesligaspiele in vollen Stadien könne er sich im Moment nicht vorstellen, aber über Geisterspiele werde man reden müssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 09:00 Uhr