Herbig erhält Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises

Köln: Filmemacher und Comedian Michael "Bully" Herbig erhält den Ehrenpreis des Deutschen Fernsehpreises. Das haben die Verantwortlichen mitgeteilt. Sie würdigten Herbig in ihrer Begründung als "Unterhaltungsgenie", das es wie kaum ein Anderer verstehe, den Zuschauern ein Lachen aufs Gesicht zu zaubern. Der 55-Jährige habe mit seinen Werken Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Herbig wurde ab 1997 vor allem durch die "Bullyparade" bekannt, 2001 gelang ihm mit "Der Schuh des Manitu" der bis heute erfolgreichste deutsche Kinofilm. Den Ehrenpreis soll er bei der Gala zum Deutschen Fernsehpreis am 28. September in Empfang nehmen.

