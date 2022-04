Israel und Spanien heben Maskenpflicht fast komplett auf

Tel Aviv: Weil es nur noch wenige Corona-Neuinfektionen gibt, hebt Israel die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen fast komplett auf. Ab Samstag müssen Masken nur noch an Orten mit einem hohen Infektionspotenzial getragen werden - also etwa in Krankenhäusern, Altenheimen und in Flugzeugen. Das teilte Ministerpräsident Bennett mit. Im Juni vergangenen Jahres hatte Israel die Maskenpflicht in Innenräumen schon einmal aufgehoben - allerdings nur für kurze Zeit, denn dann waren die Infektionszahlen wieder deutlich angestiegen. Auch in Spanien gilt ab heute die Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Verkehr, in Gesundheitseinrichtungen und Altenheimen. Ministerpräsident Sanchez begründete die Entscheidung mit dem Erfolg der Impfkampagne: 92,5 Prozent der Einwohner in Spanien über zwölf Jahren sind vollständig geimpft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2022 14:15 Uhr