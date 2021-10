Hendrik Wüst ist neuer CDU-Chef in NRW

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bielefeld: Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat mit Hendrik Wüst einen neuen Parteichef. Der 46-jährige war der einzige Kandidat und der Wunschnachfolger des bisherigen NRW-CDU-Vorsitzenden und Regierungschefs Armin Laschet. In der Landesregierung ist Wüst bislang Verkehrsminister. Am Mittwoch soll Wüst im Düsseldorfer Landtag auch als neuer NRW-Ministerpräsident gewählt werden. Zuvor hatten die Parteitagsdelegierten den bisherigen Vorsitzenden Laschet mit minutenlangem Applaus verabschiedet. Unionskanzlerkandidat Laschet hatte vor der Bundestagswahl angekündigt, auch im Fall eines Scheiterns nach Berlin zu wechseln und seine Ämter in Nordrhein-Westfalen abzugeben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.10.2021 14:15 Uhr