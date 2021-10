Hendrick Wüst ist neuer Parteichef der NRW-CDU

In Deutschland fehlen 1,2 Millionen Arbeitskräfte

Berlin: In Deutschland fehlen 1,2 Millionen Arbeitskräfte. Wie der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, der Welt am Sonntag gesagt hat, herrscht in Deutschland enormer Personalmangel. Bei zwei Dritteln der Arbeitsplätze gehe es um Fachkräfte. Laut Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft sind insbesondere Sozialpädagogen sowie Alten- und Krankenpfleger gesucht. Auch LKW-Fahrer fehlen in Deutschland. Wenn man hier den Nachwuchsproblemen nicht begegne, drohten Zustände wie in Großbritannien. Dort hatte es stellenweise Versorgungsengpässe an Tankstellen gegeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 15:00 Uhr