Hellmuth Matiasek stirbt im Alter von 90 Jahren

Von der Leyen macht Ukraine Mut auf dem Weg in die EU

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine bei ihrem Besuch in Kiew Mut zugesprochen und dem Land eine EU-Perspektive in Aussicht gestellt. An den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gewandt, sagte von der Leyen, die EU stehe an der Seite der Ukraine, wenn die von Europa träume. Ihre Botschaft sei, dass die Ukraine zur europäischen Familie gehöre. Kiew hatte kurz nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine die Mitgliedschaft in der EU beantragt. Derzeit prüft die EU-Kommission auf Bitten des Rats der EU-Staaten den Antrag. Obwohl das Verfahren bis zum Kandidatenstatus langwierig und kompliziert ist, gab sich die Kommissionschefin optimistisch: Die Entscheidungsfindung werde nicht wie üblich eine Frage von Jahren sein, sondern eine Frage von Wochen, sagte von der Leyen. Zuvor hatte sie Butscha besucht und sich von dem dortigen Massaker erschüttert gezeigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2022 19:45 Uhr