Helfer ziehen Bilanz nach Unwettern in Franken

Nürnberg: Nach dem heftigen Unwetter in Franken von gestern Abend haben die Einsatzkräfte am Vormittag Bilanz gezogen. Die Feuerwehr zählte allein in Nürnberg 900 Einsätze, die Polizei etwa 300. Überwiegend liefen Keller und Tiefgaragen voll, auch einige Unterführungen waren betroffen. In einigen Teilen der Stadt und in umliegenden Landkreisen fiel zeitweise der Strom aus. Der Nürnberger Oberbürgermeister König dankte allen Helfern und dem Energieversorger N-Ergie, der dafür gesorgt habe, dass fast überall in der Früh der Strom wieder fließen konnte. Verletzt wurde in Nürnberg niemand. Im Kreis Kulmbach musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein Baum auf sein fahrendes Auto gestürzt war. Im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen mussten drei Menschen ebenfalls aus ihren Autos befreit werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2023 12:00 Uhr