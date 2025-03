Helfer suchen nach Erdbeben-Überlebenden in Myanmar

Mandalay: Nach dem katastrophalen Erdbeben in Myanmar vor zwei Tagen suchen Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Bisher sind laut der in dem Bürgerkriegsland regierenden Militärjunta mehr als 1.600 Menschen ums Leben gekommen. Experten befürchten, dass es noch viele weitere Tote geben wird. Wegen des Bebens mit einer Stärke von 7,7 sind viele Häuser und Brücken eingestürzt. Heute morgen wurde die Region nach Medienberichten von Nachbeben erschüttert. Aus Deutschland schickte der Hilfsdienst Malteser International ein Nothilfeteam in die betroffenen Gebiete. Auch China, Russland, Thailand und Indien unterstützen mit Rettungskräften und Hilfsgütern.

