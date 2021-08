Helfer stellen Suche nach Vermisstem in der Höllentalklamm ein

Opposition wirft Regierung in Sachen Afghanistan Versäumnisse vor

Berlin: Bei der Bundestags-Debatte zu Afghanistan ist die Opposition mit der Regierung hart ins Gericht gegangen. Mit Blick auf die Evakuierungen in Kabul warfen Spitzenpolitiker von Linken und Grünen der Regierung Handlungsunfähigkeit vor. Weil noch immer afghanische Hilfskräfte darauf warten, ausgeflogen zu werden, sprachen sie von einem Desaster. Grüne wie auch die FDP verlangten erneut einen Untersuchungsausschuss, zu der Frage, warum Außen- und Verteidigungsministerium nicht schon früher handelten. Die AfD hielt der Regierung angesichts der erneuten Machtübernahme der Taliban vor, sie habe mit dem Afghanistan-Einsatz Milliarden Euro an Steuergeldern verschwendet. In ihrer Regierungserklärung hatte Bundeskanzlerin Merkel zuvor die Entwicklung am Hindukusch als bitter und tragisch bezeichnet. Gleichzeitig kündigte sie eine halbe Milliarde Euro an humanitärer Hilfe an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 15:00 Uhr