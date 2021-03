Helfer melden Fortschritte bei Bergung des Schiffes im Suezkanal

Das Wetter: Sonne und Schauer bei 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bei sehr lebhaften Winden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. In Nordbayern einzelne Schauer. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar und Abkühlung auf +3 bis -3 Grad. Morgen unterschiedlich bewölkt, besonders im Süden immer wieder freundliche Abschnitte. Am Montag und Dienstag in ganz Bayern viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 10 bis 15, in den folgenden Tagen 17 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2021 15:00 Uhr