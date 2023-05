Kurzmeldung ein/ausklappen Helfer in Ratingen wurden mit brennender Flüssigkeit attackiert

Ratingen: Am Tag nach der Attacke auf Rettungskräfte haben die Ermittler neue Einzelheiten genannt: Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden Polizei und Feuerwehr gestern Früh wegen einer möglicherweise hilflosen Person in das Hochhaus in Ratingen gerufen. Als die Einsatzkräfte die Tür zur Wohnung öffnen wollten, wurde ihnen eine brennende Flüssigkeit entgegengeschleudert. 21 Polizisten und Feuerwehrleute trugen Verbrennungen davon. Acht gelten weiter als schwerst- oder lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Angreifer konnte später verletzt festgenommen werden. In seiner Wohnung wurde eine Leiche gefunden, vermutlich seine Mutter. Am Abend wurde zudem eine zweite Leiche in dem Gebäude entdeckt. Es handelt sich um einen älteren Mann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2023 16:00 Uhr