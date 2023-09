Helfer gelangen nur schwer in abgelegene Erdbebengebiete in Marokko

Marrakesch: Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit hunderten Toten halten sich etliche Hilfsorganisationen bereit, um schnell eingreifen zu können. Ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes sagte, das BRK werde nicht eigenständig aktiv, da Hilfeleistungen im internationalen Kontext gut koordiniert sein müssen. Bei Bedarf könne man sehr kurzfristig und effizient Hilfe leisten. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Faeser bereitet sich auch das Technische Hilfswerk auf einen Einsatz vor. Ebenfalls haben die Europäische Union und einzelne Staaten Marokko ihre Hilfe angeboten. Inzwischen zeichnet sich ab, dass es für die Helfer schwierig werden könnte, in die teils abgelegenen Erdbebengebiete zu gelangen. Die Straßen sind teilweise blockiert, Retter versuchen vielerorts mit bloßen Händen, Wege freizubekommen. Bei dem Beben in der Nacht kamen nach Angaben der marokkanischen Behörden mindestens 1000 Menschen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 15:15 Uhr