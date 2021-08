Helfer bergen Tote in der Höllentalklamm - Staatsanwaltschaft ermittelt

Zweite Bundeswehr-Maschine ist in Kabul gelandet

Berlin: Die Bundeswehr will in Kürze weitere Menschen aus Afghanistan ausfliegen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat bestätigt, dass dazu eine zweite Transportmaschine auf dem Flughafen der Hauptstadt Kabul gelandet ist. Sie erklärte, man werde nicht nur Deutsche oder afghanische Ortskräfte mitnehmen, sondern auch Menschen aus Partnerländern - "alles, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt", so Kramp-Karrenbauer wörtlich. Auf einer Liste der Bundesregierung sollen rund 600 Menschen stehen. Mit einer ersten Maschine heute Morgen konnten wegen chaotischer Zustände am Flughafen nur sieben Menschen ausgeflogen werden. Nach Einschätzung von Bundespräsident Steinmeier wird die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan langfristige Folgen haben. Man erlebe eine politische Zäsur, die die Welt erschüttere und verändern werde. Antworten müssten im westlichen Bündnis gemeinsam gesucht werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.08.2021 14:15 Uhr