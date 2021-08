Helfer bergen eine Tote aus der Höllentalklamm

Nachrichtenarchiv - 17.08.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Grainau: Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze ist eine Frau tot aus dem Wasser geborgen worden. Sie konnte noch nicht identifiziert werden. Die Polizei geht aber davon aus. dass es sich um eine der beiden Vermissten handelt. Helfer suchen weiter nach einer zweiten vermissten Person, die bei der Flut gestern von einer Brücke über den Hammersbach gespült worden sein soll. Acht Menschen hatte die Bergwacht gestern in Sicherheit bringen können. Die Staatsanwaltschaft München hat Vorermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 16:00 Uhr