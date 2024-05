Helfer bergen die Leiche von Irans Präsident Raisi

Teheran: Nach dem Hubschrauberabsturz sind die Leichen des iranischen Präsidenten Raisi und der weiteren Opfer geborgen worden. Nach Angaben des iranischen Roten Halbmondes ist der Sucheinsatz damit beendet. Rettungsteams hatten stundenlang bei strömendem Regen und Nebel in schwierigem Terrain nach der Absturzstelle gesucht, ehe sie die Trümmer des Helikopters am frühen Morgen entdeckten. Der Hubschrauber, in dem auch der iranische Außenminister Amirabdollahian saß, war gestern auf der Rückreise von einem Termin vom Radar verschwunden. Wieso er abgestürzt ist, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 11:00 Uhr