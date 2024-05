Helfer bergen die Leiche von Irans Präsident Raisi

Teheran: Nach dem Hubschrauberabsturz im Iran haben Helfer des Roten Halbmonds die Leichen von Präsident Raisi, Außenminister Amirabdollahian und weiteren sieben Opfern geborgen. Man werde sie nach Täbris im Nordwesten des Iran überführen, so der Leiter der Organisation im iranischen Staatsfernsehen. Suchmannschaften hatten am Morgen die Absturzstelle des gestern verunglückten Helikopters gefunden, Nebel hatte die Suche in dem gebirgigen Gelände erschwert. Raisi hatte gemeinsam mit dem Präsidenten von Aserbaidschan einen Staudamm eingeweiht und war auf dem Rückflug. In der Hauptstadt Teheran kam das Kabinett am Morgen zu einer erneuten Dringlichkeitssitzung zusammen. Laut Verfassung müssen nun innerhalb von 50 Tagen Neuwahlen stattfinden. Bis dahin führt der erste Vizepräsident, Mochber, die Amtsgeschäfte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 10:00 Uhr