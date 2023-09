Helfer befürchten Cholera-Ausbruch in Libyen

Bengasi: Nach den Überschwemmungen in Libyen wächst die Sorge vor einem Ausbruch der Magen-Darm-Krankheit Cholera. Das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Tripolis warnte, in der schwer betroffenen Küstenstadt Darna sei das Grundwasser stark verschmutzt. Demnach sind bereits Dutzende Kinder erkrankt. Helfer sprechen von einer katastrophalen humanitären Lage in der Stadt im Osten des Landes. Nach Angaben der Vereinten Nationen benötigen die Überlebenden vorrangig Unterkünfte, Nahrung und medizinische Grundversorgung wegen des Mangels an sauberem Wasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 12:00 Uhr