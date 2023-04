Heizungstausch kostet jährlich mehr als neun Milliarden Euro

Kurzmeldung ein/ausklappen Republik Moldau bittet den Westen um Verteidigungshilfe

Bukarest: Bundeskanzler Scholz hat der Republik Moldau entschlossenen Beistand zugesagt. Deutschland unterstütze Moldau dabei, sich gegen Versuche der Destabilisierung durch Russland zu wappnen, sagte Scholz bei seinem Besuch in Bukarest. Dort war er mit dem rumänischen Staatsoberhaupt Iohannis und Moldaus Präsidentin Sandu zusammengetroffen. Sandu bat um Hilfe bei der Verteidigungsfähigkeit ihrer Republik. Moldau grenzt an die Ukraine und Rumänien. Gemeinsam mit der Ukraine wurde der Republik im vergangenen Juni die EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Innerhalb des Landes gibt es aber noch starke russland-freundliche Kräfte. Zudem soll sich im abtrünnigen Landesteil Transnistrien ein großes Munitionsdepot aus Sowjetzeiten befinden. In dieser Region sind auch russische Soldaten stationiert.

