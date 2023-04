Heizungstausch kostet jährlich mehr als neun Milliarden Euro

Meldungsarchiv - 03.04.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Einbau klimafreundlicher Heizungen wird die Bürgerinnen und Bürger jährlich mehr als neun Milliarden Euro kosten. So steht es in einem Entwurf zum Gebäude-Energie-Gesetz aus dem Wirtschaftsministerium. Dem stehen Einsparungen von rund elf Milliarden Euro gegenüber, da Öl und Erdgas in den kommenden Jahren absehbar teurer werden. Die Kosten-Nutzen-Rechnung gilt bis zum Jahr 2028. Wenn eine Heizung ausgetauscht wird, soll es staatliche Förderung geben. Die Höhe dieser Hilfen ist aber noch unklar. Es hieß lediglich, die bereits bestehende Förderung werde angepasst, um die Investitionen sozial abzufedern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 17:00 Uhr