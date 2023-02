Heizungspläne von Habeck und Geywitz sorgen für Kritik

Kurzmeldung ein/ausklappen Digitalisierung kann Frauen im Job weiter benachteiligen

Düsseldorf: Die fortschreitende Digitalisierung kann Frauen am Arbeitsplatz weiter benachteiligen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Demnach arbeiten zwar Männer und Frauen grundsätzlich ähnlich häufig am Computer. Fortgeschrittene und spezialisierte Software und Technologien würden aber viel öfter von Männern angewandt. Laut der Studie ist die Lücke am größten bei Frauen in Teilzeit. Die Studienautoren fordern ein aktives Gegensteuern vor allem in Form von Weiterbildung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2023 13:00 Uhr