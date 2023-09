Heizungsgesetz kann mit Zustimmung der Länder in Kraft treten

Berlin: Der Bundesrat hat das als Heizungsgesetz bekannt gewordene Gebäudeenergiegesetz passieren lassen. Damit kann das Vorhaben der Ampelkoalition, über das monatelang heftig gestritten wurde, zum 1. Januar in Kraft treten. Ab diesem Zeitpunkt müssen Heizungen, die in Neubaugebieten installiert werden, zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen. Für neue Heizungen anderswo gibt es eine Übergangsfrist, innerhalb derer die Kommunen ihre Wärmeplanungen vorlegen müssen. Der Bundesrat musste dem Gesetz nicht zustimmen. Er hätte es aber verzögern können, wenn er den Vermittlungsausschuss angerufen hätte. Ein entsprechender Antrag Bayerns fand in der Länderkammer keine Mehrheit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 14:45 Uhr