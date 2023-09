Heizungsgesetz kann mit Zustimmung der Länder in Kraft treten

Berlin: Das lange umstrittene Heizungsgesetz der Bundesregierung kann in Kraft treten. Im Bundesrat scheiterte Bayern mit dem Versuch, den Vermittlungsausschuss wegen des Gebäudeenergiegesetzes anzurufen. Dafür gab es keine Mehrheit in der Länderkammer. Ab Januar dürfen damit in Neubaugebieten nur noch Heizungen installiert werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Für Bestandsgebäude und andere Neubauten gilt das noch nicht. Zunächst müssen hier die Kommunen ihre Wärmeplanung erstellen. In der Bundesratsdebatte warf der Chef der bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, der Ampelkoalition vor, die Bürger zu verunsichern und finanziell zu überlasten. Das Gesetzgebungsverfahren, das zeitweise vom Verfassungsgericht gestoppt wurde, habe gegen politischen Anstand verstoßen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.09.2023 14:00 Uhr