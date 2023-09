Heizungsgesetz geht Klimaexperten nicht weit genug

Berlin: Fachleuten geht das gestern vom Bundestag beschlossene Heizungsgesetz nicht weit genug. Der Klimaforscher Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagte, damit könne man die eigenen Klimaziele im Gebäudesektor nicht erreichen. Nach seinen Worten dürften in den nächsten Jahren eigentlich überhaupt keine Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden. Die derzeit genutzten Heizungen, so Luderer, stünden dem Weg Deutschlands zur Klimaneutralität im Weg. Auch Kai Bergmann von der Umwelt- und Entwicklungsstation Germanwatch ist der Überzeugung, dass das Gesetz nicht ausreicht. Zusätzlich müssten Häuser besser gedämmt werden, aber das sei teuer, so Bergmann. Der Expertenrat für Klimafragen hatte der Bundesregierung kürzlich mit Blick auf ihre Klimapolitik das Zeugnis "ungenügend" ausgestellt.

