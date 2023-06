Heizungsgesetz: Bundesregierung rechnet mit Verabschiedung vor Sommerpause

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist klar oder locker bewölkt

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend überwiegend freundlich, an den Alpen leichte Schauerneigung. In Teilen Nordbayerns und im Bayerischen Wald kann es vereinzelte, teils kräftige Schauer und Gewitter geben. In der Nacht klar, nur im Norden von Franken kann es regnen. Tiefswerte 14 bis 8 Grad. In den nächsten Tagen mehr Sonne als Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter bei 20 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 18:00 Uhr