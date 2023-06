Heizungsgesetz bleibt umstritten

Kurzmeldung ein/ausklappen Tausende vermeidbare Todesfälle in Kliniken

Berlin: In deutschen Krankenhäusern gibt es offenbar jedes Jahr Tausende vermeidbare Todesfälle. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf ein Papier der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung. Demnach hat es weitreichende Auswirkungen auf die Überlebenschancen, in welcher Klinik Patienten mit schweren Erkrankungen behandelt werden. In vielen Krankenhäusern entspreche die Behandlungsqualität nicht den höchsten Standards. So könnten demzufolge zum Beispiel jedes Jahr fast 5.000 Menschen mehr einen Schlaganfall überleben, wenn alle Patienten in den dafür zertifizierten Krankenhäusern behandelt würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2023 08:00 Uhr