Heizöltanker läuft in russischem Ostsee-Hafen auf Grund

Ust-Luga: Ein Tanker beladen mit 130.000 Liter Heizöl ist in einem russischen Ostsee-Hafen auf Grund gelaufen. Das melden russische Behörden. Örtlichen Medien zufolge wurden Ölsperren errichtet, es sei aber bislang kein Kraftstoff ausgetreten. An Bord befanden sich 24 Besatzungsmitglieder, die unverletzt blieben und alle in Sicherheit gebracht werden konnten. Warum das Schiff auf Grund lief ist noch unklar. Der Hafen Ust-Luga liegt unweit der russisch-estnischen Grenze in der östlichen Ostsee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 14:00 Uhr