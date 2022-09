Heizen mit Holzkohlegrill führt in Mühldorf zu Vergiftung

Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 15:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mühldorf am Inn: Die Polizei warnt davor, Holzkohlegrills in geschlossenen Räumen zum Heizen zu verwenden. Im oberbayerischen Mühldorf am Inn hatte ein 50-jähriger Mann nach eigener Aussage einen Grill in der Wohnung genutzt, um Heizkosten zu sparen. Zwei Menschen, die Ehefrau und der Neffe des Mannes, mussten daraufhin mit einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus. Der Neffe hatte das Bewusstsein verloren; die Frau klagte über Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Der 50-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

