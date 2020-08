Heißluftballon-Pilot aus Neu-Ulm stirbt bei Absturz

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Urbar: Beim Absturz eines Heißluftballons in Rheinland-Pfalz ist der Pilot ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stammt der 35-Jährige aus Neu-Ulm, lebte jedoch inzwischen im Hunsrück in Rheinland-Pfalz. Die sechs Passagiere wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Der Ballon war ersten Ermittlungen zufolge gestern Abend bei Urbar, einer Gemeinde rund 45 Kilometer südlich von Koblenz, beim Landeanflug von einem Windstoß erfasst worden. Der Korb mit sieben Insassen schlug mehrfach auf einem Acker auf, bevor der Ballon den Berg hinab in Richtung Rhein rutschte und sich dort in Bäumen verfing.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.08.2020 14:15 Uhr