Heinrich Bedford-Strohm ist als evangelischer Landesbischof verabschiedet worden

Nürnberg: Bei einem Gottesdienst in der Nürnberger Lorenzkirche ist der bisherige evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm verabschiedet worden. Er hatte die Landeskirche in den vergangenen zwölf Jahren geleitet. Im Anschluss wird Christian Kopp als sein Nachfolger ins Amt eingeführt. Der 59-Jährige arbeitete bisher als Regionalbischof von München und Oberbayern. Ende März war er von der Landessynode zum Landesbischof gewählt worden - allerdings ging erst der siebte Wahlgang zugunsten Kopps aus. An den Feierlichkeiten und dem anschließenden Empfang nimmt heute auch Bayerns Ministerpräsident Söder teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.10.2023 11:00 Uhr